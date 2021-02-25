شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق يقرر نقل شارع مصر لمكان آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه قرر نقل شارع مصر بالمدينة لمكان آخر، لافتا إلى أن المكان الجديد ، يبعد عن الشارع القديم حوالى 20 متر فقط.

وأضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، أن الشارع الجديد أكثر حضاريا، وسيتم تنفيذ سور ، بحيث يصبح عن مكان مغلق علي اصحاب هذه المحلات، بدلا من كونهم متواجدين على الرصيف.

وأشار إلى أنه سيتم إعفاء أصحاب هذه المحلات من الإيجار خلال فترة النقل ، موضحا أنه التقي بأصحاب هذه المحلات وأوضح لهم سبب النقل.

من ناحية أخرى، أكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم حصر الأراضى التي تم سحبها من الأفراد ، وجارى عرضها على هيئة المجتمعات ، لإعادة طرحها مرة أخرى.