شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم دار الأركان (4300) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.67% بما يعادل -0.15 نقطة، ليظل بذلك مستوى المقاومة العنيد 8.90 ثابتاً أمام محاولات السهم اختراقه، ليحاول السهم من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 9.64.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.60 ومستوى المقاومة 9.20.