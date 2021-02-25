شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.12% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام تداولات لاسهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ويتحرك السهم حول محور متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محاولاً الاستفادة منه في اكتساب زخماً إيجابياً.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.96، طيلة ثبات الدعم 15.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.12 ومستوى المقاومة 16.56.