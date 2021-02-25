شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يجني أرباحه – تحليل صباحي – 25-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المصافي (2030) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -7.24% بما يعادل -12.20 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 139.40، ليستهدف مستوى المقاومة 179.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 147.60 ومستوى المقاومة 171.80.