شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم التصنيع (2060) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 14.38، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.56% بما يعادل 0.78 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.38، ليستهدف مستوى المقاومة 16.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 16.00.