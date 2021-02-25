شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الشركة الخليجية (8260) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر حادة بلغت نسبتها -4.38% بما يعادل -1.14 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيس الصاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 26.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 29.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.98 ومستوى المقاومة 26.80.