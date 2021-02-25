شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 24-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إنتل (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 59.45، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 69.24 إلى 43.61)، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد محولاً تلك الخسائر المبكرة إلى مكاسب بنسبة بلغت 0.68% بما يعادل 0.41 نقطة ليستقر على سعر 61.12 دولار، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 59.45، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 63.25 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد