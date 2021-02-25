شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد صعوده خلال تداولاته المبكرة ولكنه لم يستطع الحفاظ على تلك المكاسب ليرتد انخفاضاً ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -0.39% بما يعادل -35.95 نقطة، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول، ليحاول المؤشر مرة أخرى اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي، كما يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بنطاق قناة سعريه.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8,955.44، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9,250.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,955.44 ومستوى المقاومة 9,250.00.