شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تناقش المستقبل المالى وتحتفل بقمة الطيران مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن تنظيم العديد من الفعاليات الهامة افتراضيا نظرا لاستمرار تداعيات جائحة كورونا على مختلف دول العالم، بحيث تقوم الغرفة بدورها الفعل فى دعم الاقتصاد والمستثمرين .

وفى هذا الإطار أعلنت الغرفة على موقعها الرسمى إنها ستنظم يوم 4 مارس المقبل لقاء حول "إعادة البناء: التخطيط لمستقبلك المالي، مناقشة تفاعلية تركز على تزويدك بالمعلومات"، وهي مناقشة تفاعلية تركز على تزويدك بالمعلومات والرؤى التي تحتاجها من اجل مستقبل مالي قوي لعملك ، حتى في الأوقات الصعبة.

وبحسب ما أعلنته فإن اللقاء سيوضح كيفية تتبع الاتجاهات المالية المهمة ، ثم تعلم كيفية بناء علاقات مهمة لضمان نجاح العمل واستمراريته في المستقبل بمشاركة نخبة من الشخصيات وأصحاب الأعمال الصغيرة .

وقالت الغرفة " على مر السنين ، أصبحت قمة الطيران تجمعًا رئيسيًا للقادة من جميع أنحاء قطاع الطيران ، من الرؤساء التنفيذيين للخطوط الجوية التجارية ، إلى مصنعي الطائرات ، إلى مصنعي المحركات ، إلى المسؤولين الحكوميين ، إلى الطيارين والميكانيكيين من جميع أنحاء العالم".

وأضافت "سنسمع من جميع أركان صناعة الطيران ، ونناقش مسار الخروج من الأزمة نحو سفر تجاري آمن وواسع النطاق ، بالإضافة إلى نظرة على الاتجاهات والتقنيات التي تشكل مستقبل الطيران. معًا ، سنتصدى للتحديات الملحة اليوم ، ونرسم مسارنا لغد مزدهر ، ونتخيل إمكانات مستقبل الطيران".