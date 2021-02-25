شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 2.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة فى قطاع الاسكان بمحافظة المنوفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها أن إجمالى حجم الاستثمارات الحكومية لمحافظة المنوفبة للقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات تبلع 2.8 مليار جنيه بنسبة 48,3%.

وأوضحت التخطيط فى تقريرها أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,2% من الاستثمارات العامة الموزعة، لتنفيذ 506 من المشروعات التنموية بالمحافظة.

واكد التقرير إن رؤية مصر 2030 تستهدف فى الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021 على الاستثمار العام فى البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر.