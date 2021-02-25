شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل سلسلة الخسائر -تحليل صباحي- 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر سلسلة خسائره لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 9952 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة سلبية، مع استمرار الأداء السلبي للمؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يواصل المؤشر تراجعه للوصول لمستوى الدعم 9600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10150 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,889 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,014 نقطة