شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز بأكثر من 6% وسط انتعاش القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات يوم الأربعاء على نحو ملحوظ بعد خسائر تكبدها في الجلسات القليلة الماضية مما دفع المدير التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" إلى المرتبة الثانية في قائمة أثرياء العالم.



وتلقى سهم "تسلا" دعما اليوم من الإقبال من جانب المستثمرين على أسهم القطاع التكنولوجي بعد مبيعات مكثفة تعرض لها في الآونة الأخيرة.



تجدر الإشارة إلى أن "تسلا" أعلنت في بيان على موقعها الإلكتروني أنها توقفت عن تلقي طلبيات الشراء على سيارات "موديل واي" الأرخص سعراً.



هذا، وعلى الرغم من التقلبات التي يشهدها سهم صانعة السيارات الكهربائية مؤخرا، إلا أن التوقعات بشأن "تسلا" لا تزال إيجابية لا سيما بعد الأداء القوي والارتفاع المطرد في الإنتاج والتقدم أيضا في وتير تسليم السيارات للعملاء.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 6.2% وأغلق جلسة الأربعاء عند 642 دولارا، وسجل السهم أعلى سعر عند 745 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 694.1 دولار.