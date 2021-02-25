شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيم ستوب" يقفز بأكثر من 100% في جلسة واحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جيم ستوب" خلال تداولات اليوم الأربعاء بشكل حاد حيث تجاوزت مكاسبه 100% في جلسة واحدة، وذلك بعد إقرار تعديلات في الهيكل الإداري لشركة ألعاب الفيديو.



وأعلنت "جيم ستوب" يوم الثلاثاء استقالة المدر المالي "جيم بيل" على أن تدخل حيز التنفيذ بداية من السادس والعشرين من مارس/آذار المقبل.



يأتي ذلك على الرغم من أن الإعلان عن استقالة "بيل" لا يرتبط بأي خلافات داخل الشركة، لكن مصادر أوضحت بأن الاستقالة جاءت تحت ضغط من مجلس إدارة الشركة في إطار جهود إعادة الهيكلة الإدارية.



وجذب سهم "جيم ستوب" في يناير/كانون الثاني مشتريات مكثفة من مستثمري التجزئة الأفراد الأمر الذي عزز مكاسب السهم ودفعه نحو مستويات قياسية متوالية أعلاها 484 دولارا قبل تقليص هذه المكاسب.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "جيم ستوب" بنسبة 103.9% وأغلق جلسة الأربعاء عند 91.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 91.7 دولار وأقل سعر عند 44.7 دولار فيما بلغت القيمة السوقية للشركة 6.4 مليار دولار.