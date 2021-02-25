شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ بداية العام الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1.481 ريال، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.40 ريال خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.57 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.43 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.52 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط