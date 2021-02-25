شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدوحة للتأمين (DOHI) يتجاوزه هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم مزيدا من الارتفاع خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.887 ريال، متجاوزا بذلك هدفه السعري الثاني المتوقع عند 1.60 ريال، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 2.20 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1.70 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.67 وبين مستوى المقاومة هو 2.11 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد