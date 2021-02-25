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شركة الدوحة للتأمين (DOHI) يتجاوزه هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 25-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم مزيدا من الارتفاع خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.887 ريال، متجاوزا بذلك هدفه السعري الثاني المتوقع عند 1.60 ريال، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 2.20 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1.70 ريال.

 

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.67 وبين مستوى المقاومة هو 2.11 ريال

 

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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