شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 7.071 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 7.20 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 6.50 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7.30 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.95 وبين مستوى المقاومة هو 7.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط