شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.028 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.98 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.07 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.01 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.04 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط