شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 25-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 15.65 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 15.90 ريال، مما يشير الى استمرار الضغوط البيعية والتي قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم التالي عند 14.90 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.33 ريال وبين مستوى المقاومة هو 15.85 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط