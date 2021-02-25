شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها و"الداو جونز" يغلق عند مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء متخلصة من الخسائر التي سجلتها في بداية الجلسة، عززت مكاسبها بدعم من قطاعي الطاقة والتكنولوجيا مما دفع "داو جونز" لتحقيق مستوى إغلاق قياسي جديد.



واستعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وكان "باول" قد صرح بأن الاقتصاد الأمريكي تعرض للتباطؤ والضعف في وتيرة التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه أعرب عن تفاؤله إزاء العودة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا بالتزامن مع توزيع المزيد من اللقاحات.



ووقعت "وول ستريت" تحت وطأة الضغوط في وقت سابق اليوم نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.5% أو ما يعادل 1.55 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 63.22 دولار للبرميل، وبلغ الخام أعلى سعر عند 63.3 دولار وأقل سعر عند 60.9 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.5% أو ما يعادل 1.67 دولار واغلقت جلسة لندن عند 67.04 دولار للبرميل، وهو المستوى الأعلى منذ يناير/كانون الثاني عام 2020، وسجل الخام أعلى سعر عند 67.3 دولار وأقل سعر عند 64.8 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.3% (ما يعادل 424 نقطة) إلى 31962 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 32009 نقاط وأقل مستوى عند 31421 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 132 نقطة) إلى 13597 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13607 نقاط وأقل مستوى عند 13286 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 3925 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3928 نقطة وأقل مستوى عند 3859 نقطة.