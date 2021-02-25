شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يغلق مرتفعاً عند أعلى مستوى في أكثر من شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بالطلب على السلع الزراعية ومشتريات فنية فضلا عن متابعة الأسواق لجفاف الطقس في بعض المناطق بالولايات المتحدة.



وتشهد بعض المناطق في روسيا برودة شديدة في الطقس بالتزامن مع الجفاف في بعض المناطق الولايات المتحدة لا سيما تلك المزروعة بمساحات من القمح والذرة والصويا.



وكان تقرير قد أشار في توقعات فنية إلى أن أسعار السلع الزراعية والغذائية سوف ترتفع في العام الجاري نتيجة للطلب القوي المتوقع مع انحسار جائحة كورونا بالإضافة إلى تراجع المعروض.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:46 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو/أيار بنسبة 1.8% إلى 6.85 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.88 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 6.68 دولار.