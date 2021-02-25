شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع رغم استقرار إيجابي للدولار وانتعاش الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم اتجاه المستثمرين نحو أسواق الأسهم.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح أمس في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:31 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وتتواصل جهود الدول حول العالم لمكافحة أزمة كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات الواعدة للوقاية من المرض.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% أو ما يعادل 17 سنتا وأغلق المعدن عند 27.859 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 28.005 دولار وأقل سعر عند 27.365 دولار.