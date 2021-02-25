الاقتصاد

الفضة تغلق على ارتفاع رغم استقرار إيجابي للدولار وانتعاش الأسهم

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم اتجاه المستثمرين نحو أسواق الأسهم.


كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح أمس في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.


من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:31 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 89.9 نقطة.


وتتواصل جهود الدول حول العالم لمكافحة أزمة من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات الواعدة للوقاية من المرض.


وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% أو ما يعادل 17 سنتا وأغلق المعدن عند 27.859 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 28.005 دولار وأقل سعر عند 27.365 دولار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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