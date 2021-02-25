شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمد فترة صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور أخرى تخفيفاً عن أصحاب هذه الفئة الأضرار المادية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعد منحة العمالة غير المنظمة هى الدفعة السادسة والاخيرة وذلك فى اطار الدعم الذى تقدمة الحكومة للعمالة المصرية التى تاثرت كثيرا من جائحة كورونا

س- كيفية صرف منحة العمالة الغير منتظمة لشهر فبراير؟

ج- أولا يمكنك الذهاب لاقرب فرع من فودافون كاش، ويجب أن يكون معه بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب المنحة، وكذلك الهاتف المحمول الذي به شريحة الخط المرتبطة بمحفظة فوادفون كاش.

ثانيا اطلب من العامل بالفرع الحصول على المنحة، وستتمكن من الحصول عليها.

– كما يمكن الذهاب إلى أقرب ماكينة atm

س- كيفية الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة؟

ج- يمكن للمتقدمين الاستعلام عن موعد استحقاقهم الدفعة السادسة من منحة العمالة الغير منتظمة من خلال 3 طرق.. وهم كالتالى:

1- التواصل مع وزارة القوى العاملة عبر الموقع الرسمى.. وقم باختيار "المستفدين من منحة العمالة غير المنتظمة"، والتى يجرى تحديث البيانات بها خلال الفترة الحالية.

2- يمكنك الاستعلام عن صرف منحة 500 جنيه عبر الخط الساخن من خلال الرقم 142

3- طريقة أخرى للاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة، من خلال الاتصال هاتفيا بأرقام هواتف القوى العاملة الأرضية الثابت، والذى يقوم المستقبل للاتصال بتحويل المتصل للإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.

س- موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة دفعة شهر فبراير 2021؟

ج/ خلال ايام قليلة وتحديدًا 7 مارس سيتم البدء فى صرف الدفعة السادسة والاخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، تخفيفاً عن أصحاب هذه الفئة الأضرار المادية بسبب فيروس كورونا المستجد.