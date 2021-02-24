شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل تحسن شهية المخاطرة بالأسواق مما دفع المستثمرين بعيدا عن عملات الملاذ الآمن ومن بينها العملة اليابانية، وذلك عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وذكر رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمس في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وصرح "باول" بأن الاقتصاد الأمريكي تعرض للتباطؤ والضعف في وتيرة التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه أعرب عن تفاؤله إزاء العودة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا بالتزامن مع توزيع المزيد من اللقاحات.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو انخفض بنسبة 0.3% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات انخفاضه بنسبة 0.2%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 105.8، وسجل أعلى سعر اليوم عند 106.1 وأقل سعر عند 105.2.