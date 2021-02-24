شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق أدنى 1800 دولار للأوقية مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء ليغلق المعدن النفيس أدنى حاجز 1800 دولار للأوقية مجددا، وذلك وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن ارتفاع الأسهم الأمريكية وجذب المستثمرين.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح أمس في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وشدد "باول" على أن الاقتصاد الأمريكي تعرض للتباطؤ والضعف في وتيرة التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه أعرب عن تفاؤله إزاء العودة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا بالتزامن مع توزيع المزيد من اللقاحات.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.4% أو ما يعادل 8 دولارات وأغلق المعدن النفيس عند 1796.9 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1813 دولارا وأقل سعر عند 1782.2 دولار.