«جارتنر» تتولى تقييم الشركاء المستقبليين لشركة البحر الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير-الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحا في العالم- عقدا مع شركة (جارتنر) لتقدم الأخيرة بموجبه خدمات استشارية بخصوص المشتريات التقنية لمشروع البحر الأحمر.

وستساعد (جارتنر) شركة البحر الأحمر للتطوير في اختيار شركائها بمجال التكنولوجيا عبر ثلاثة اختصاصات رئيسة هي: تطوير الوجهات الذكية، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، كما ستقدم الشركة أفكارا ونصائح حول التراخيص، وتخصيص التكنولوجيا، وتحديد نطاق الخدمة والأسعار بما يخدم طموحات شركة البحر الأحمر للتطوير ومشروع البحر الأحمر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو أن جارتنر تحتضن مجموعة من المتخصصين في أحدث التوجهات التكنولوجية، وسيسهمون بخبراتهم في توفير خدمات سفر نوعية تعتمد على آخر التقنيات».

وستزود شركة جارتنر الاستشارية شركة البحر الأحمر برؤى حيوية في مجال التكنولوجيا تدعمها في تحقيق هدفها بتوفير تجارب مخصصة لضيوف وجهتها قبل افتتاحها عام 2022، وستدعم عمليات إدارة المنتجع الذكية تتبع تدفقات الزوار بما يضمن تجربة ضيافة سلسلة دون أي تأخير في المطار أو ازدحام في المنتجع.

وبموجب العقد فإن شبكة (جارتنر) التي تضم أكثر من 2250 محللا واستشاري أبحاث بدأت فعليا بتقديم خدماتها إلى شركة البحر الأحمر للتطوير عند الطلب، بما في ذلك مراجعة أول حزمة من المشتريات الذكية للوجهة.

أمّا على صعيد الأمن السيبراني فستعمل (جارتنر) مع شركاء شركة البحر الأحمر للتطوير لتقييم وتحسين مستويات الأمن السيبراني بشكلٍ مستمر، مع ضمان امتثالها للوائح التنظيمية المحلية والدولية، وفي الوقت نفسه سيعتمد فريق تكنولوجيا المعلومات لدى شركة البحر الأحمر للتطوير على تقييمات وتوصيات (جارتنر) بشأن شركائها المستقبليين في مجال التكنولوجيا.