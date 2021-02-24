شكرا لقرائتكم خبر 500 مليون تسهيلات ائتمانية لدعم الأمن الغذائي خلال 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع الاتفاقية مدير عام الصندوق منير السهلي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي ريان فايز، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.وتهدف اتفاقية الشراكة إلى توفير منتجات تمويلية تلبي احتياجات القطاع الزراعي، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية بالمملكة، وذلك من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية عن طريق البنك.
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