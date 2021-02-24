شكرا لقرائتكم خبر 500 مليون تسهيلات ائتمانية لدعم الأمن الغذائي خلال 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل صندوق التنمية الزراعية والبنك السعودي الفرنسي بإنجاز تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة بين الطرفين، المتمثلة بتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال للمستفيدين من الشركات والمستثمرين خلال 2020، وذلك بهدف دعم استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة عبر تمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية، وكذلك قام الطرفان بتجديد الاتفاقية الخاصة ببرنامج التمويل بالشراكة بين الصندوق والمصارف والبنوك التجارية.

ووقع الاتفاقية مدير عام الصندوق منير السهلي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي ريان فايز، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى توفير منتجات تمويلية تلبي احتياجات القطاع الزراعي، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية بالمملكة، وذلك من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية عن طريق البنك.