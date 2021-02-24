التأمينات تنفذ 27.8 مليون عملية الكترونية في 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي العمليات الالكترونية التي نفذتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 2020 أكثر من 27.85 مليون عملية.

وأوضح مساعد محافظ المؤسسة لتقنية المعلومات أحمد العمران، أن المؤسسة تمكنت وعبر قنواتها الالكترونية المختلفة خلال العام 2020 من تنفيذ أكثر من 27 مليون عملية، في حين بلغت نسبة استخدام الخدمات الالكترونية مقارنة بجميع الخدمات نحو 99.41%، لافتا إلى أن عدد العمليات التي تمت عن طريق الموقع الالكتروني بلغت أكثر من 10.27 مليون عملية، بينما عدد العمليات التي تمت عن طريق تطبيق (تأميناتي) قدرت بأكثر من 4.82 مليون عملية، في حين بلغت عدد العمليات التي تمت استباقيا أكثر من 3 ملايين و600 ألف عملية.

وأشار العمران إلى أن المؤسسة أطلقت في الربع الأول من عام 2020 الفرع الالكتروني، والذي أسهم في تحويل الخدمات والاستفسارات التي تقدم عن طريق المكاتب بنسبة 2% من خدمات المؤسسة إلى خدمات الكترونية إجرائية، حيث بلغ عدد العمليات التي تم تنفيذها عبر الفرع الالكتروني (بديل المكتب الافتراضي) خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا أكثر من 380 ألف عملية، وبالتالي تمكنت المؤسسة من تقديم جميع خدماتها بنسبة 100% عبر قنوات الكترونية متاحة للجميع، واستهدفت هذه الخدمات عملاء المؤسسة من مختلف الفئات سواء كانوا أصحاب عمل أو مشتركين.

ولفت مساعد المحافظ إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى إلى تطوير خدماتها الالكترونية أولا بأول، وتسهيل إجراءاتها، وذلك من منطلق حرصها واهتمامها بعملائها وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة دون الحاجة لمراجعة المكتب.

العمليات الالكترونية للتأمينات خلال 2020