الاقتصاد

1773 مخالفة لقرارات التوطين في يناير ثلثها في مكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الزيارات الميدانية للفرق التفتيشية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضبط 1773 مخالفة لقرارات التوطين، خلال يناير 2021، جاء أكثرها في منطقة مكة المكرمة بواقع 606 مخالفات تمثل نسبة 34.2%، تليها الرياض بواقع 284 مخالفة.

ونفذت الفرق التفتيشية للوزارة خلال شهر يناير 60,069 زيارة ميدانية للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ قرارات التوطين.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن نسبة الالتزام بقرارات التوطين بلغت 96% بشكل عام، حيث كانت منطقة القصيم هي الأكثر امتثالا بمعدل 99%، تليها منطقة نجران بمعدل 98%، ثم الرياض بمعدل التزام بلغ 97%.

وحثت الوزارة أصحاب المنشآت على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات التوطين، مبينة أن الزيارات الميدانية مستمرة في مختلف مناطق المملكة، وأنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات على المنشآت غير الملتزمة، داعية في الوقت نفسه الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق «معا للرصد» المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

متابعة قرارات التوطين

  • عدد الجولات : 60,069 زيارة ميدانية
  • الفترة : يناير 2021
  • ضبط 1773 مخالفة

المناطق الأعلى في المخالفات:

  • مكة المكرمة 606 مخالفات
  • الرياض 284 مخالفة

نسبة الالتزام بقرارات التوطين 96%

المناطق الأعلى في الالتزام

  • القصيم 99%
  • نجران 98%
  • الرياض 97%

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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