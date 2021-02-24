1773 مخالفة لقرارات التوطين في يناير ثلثها في مكة

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ونفذت الفرق التفتيشية للوزارة خلال شهر يناير 60,069 زيارة ميدانية للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ قرارات التوطين.وأفادت الوزارة في بيان لها أن نسبة الالتزام بقرارات التوطين بلغت 96% بشكل عام، حيث كانت منطقة القصيم هي الأكثر امتثالا بمعدل 99%، تليها منطقة نجران بمعدل 98%، ثم الرياض بمعدل التزام بلغ 97%.
وحثت الوزارة أصحاب المنشآت على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات التوطين، مبينة أن الزيارات الميدانية مستمرة في مختلف مناطق المملكة، وأنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات على المنشآت غير الملتزمة، داعية في الوقت نفسه الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق «معا للرصد» المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).
متابعة قرارات التوطين
- عدد الجولات : 60,069 زيارة ميدانية
- الفترة : يناير 2021
- ضبط 1773 مخالفة
المناطق الأعلى في المخالفات:
- مكة المكرمة 606 مخالفات
- الرياض 284 مخالفة
نسبة الالتزام بقرارات التوطين 96%
المناطق الأعلى في الالتزام
- القصيم 99%
- نجران 98%
- الرياض 97%
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