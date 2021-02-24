شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدّر مؤشر القوى الناعمة إقليمياً.. والـ 17 عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

احتلت الإمارات المركز الأول على مستوى المنطقة والـ17 عالمياً في مؤشر «القوة الناعمة العالمي» الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس» (Brand Finance) لعام 2021، الذي يقيس معايير من بينها العلاقات الدولية والحوكمة والأعمال والتجارة والإرث الثقافي لكل دولة.

وبحسب التقرير، فقد حصلت الإمارات على 48.4 نقطة بزيادة 2.4 على العام الماضي، وشهدت الدولة نتائج محسّنة وملحوظة وتميزاً في ركائز أساسية شملها التصنيف مثل «الحوكمة» التي سجلت فيها الإمارات أكبر زيادة لها ضمن أفضل 20 دولة في المركز 18، واحتلت المركز 19 في معيار التعليم والعلوم، والـ 24 في معيار الناس والقيم. كما أن هناك تصورات إيجابية للاستقرار السياسي داخل الإمارات، فضلاً عــن تميزها بالأمن والأمان.

وقال ديفيد هاي الرئيس التنفيذي لـ«براند فاينانس»: «مع اقتراب ذكرى تأسيسها الخمسين في ديسمبر/كانون الأول، تستمر الإمارات في الازدهار وعرض مسار نموها المذهل، الذي انعكس على مركزها المتقدم الـ13 في إمكانات النمو المستقبلية بين الدول».

«براند فاينانس» مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ مثال واضح على التفوق

وأضاف هاي: «تعتبر مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ مثالاً واضحاً على أن الأمة تتفوق على وزنها، وتدخل سباق الفضاء مع الصين والولايات المتحدة، وتشكل المهمة أيضاً جزءاً لا يتجزأ من رحلة الدولة لتنويع اقتصادها مع التركيز على النمو على المدى الطويل».

وتوسع المؤشر هذا العام ليشمل 100 دولة، وتصدرت ألمانيا سلم الترتيب العالمي بـ62.2 نقطة، لتصبح القوة العظمى الرائدة في العالم في القوة الناعمة، واليابان ثانياً (60.6 نقطة)، وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث بـ57.9 نقطة، فيما حلت كندا رابعاً عند 57.2 نقطة، وسويسرا خامساً بـ56.3 نقطة.

وانعكس عام من الاضطرابات واسعة النطاق بشكل صارخ في الانهيار الحاد للولايات المتحدة في المؤشر ذاته، وتراجعت إلى المركز السادس بـ55.9 نقطة.