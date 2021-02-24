شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق شركة للسياحة والبنية التحتية في عسير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء إن صندوق الاستثمارات العامة سيطلق شركة جديدة باسم السودة للتطوير، من المتوقع أن تستثمر ثلاثة مليارات دولار في السياحة والبنية التحتية في منطقة عسير بجنوب غرب المملكة.

فتحت السعودية الباب للسياح الأجانب في سبتمبر أيلول 2019 بنظام جديد لتأشيرات الدخول شمل 49 دولة، وهي تأمل في تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط من خلال السياحة التي تستهدف أن تسهم بعشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

ستعمل الشركة الجديدة على تطوير منطقة السودة الجبلية الواقعة على ارتفاع 3015 مترا وفق سطح البحر وبلدة رجال ألمع القديمة «لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة»، بما سيسهم في الناتج الإجمالي للمملكة بما يقدر بنحو 8 مليارات دولار بحلول العام 2030.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن السودة للتطوير ستدخل في شراكة مع القطاع الخاص لإقامة 2700 غرفة فندقية و1300 وحدة سكنية و30 مقصدا تجاريا وترفيهيا بحلول 2030. يستهدف المشروع جذب أكثر من مليوني زائر سنويا وخلق ثمانية آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشبان السعوديين. (رويترز)