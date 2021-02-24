شكرا لقرائتكم خبر عن 6.2 مليار درهم تمويلات «إتش.اس.بي.سي» في عقارات الإمارات 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت خسائر بنك «إتش اس بي سي» عن أعماله في الإمارات نحو 616.6 مليون درهم (168 مليون دولار) في العام الماضي، مقابل ربح صافٍ وصل في 2019 إلى 1.56 مليار درهم (425 مليون دولار). وأظهرت البيانات المالية للبنك تكبده خسائر صافية على خدمات الشركات المصرفية وصلت إلى 770.7 مليون درهم؛ (210 ملايين دولار) في العام الماضي، كما وصلت خسائره الصافية على خدمات مركز الأعمال إلى 143.13 مليون درهم (39 مليون دولار)، ونحو 77.1 مليون دولار على خدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة. وسجل البنك أرباحاً صافية في مجال خدمات الأسواق والخدمات المصرفية العالمية وصلت إلى 374.34 مليون درهم (102 مليون دولار).

وأظهرت البيانات المالية للبنك تراجع الائتمان الإجمالي الذي قدمه للشركات في الدولة بنحو 1.2% في العام الماضي إلى 50.13 مليار درهم (13.66 مليار دولار) منها 6.2 مليار درهم ائتمان للقطاع العقاري، بتراجع 0.6% عن 2019.

وتراجعت الرهون العقارية من البنك بنحو 4.2% في العام الماضي إلى 6.75 مليار درهم (1.84 مليار دولار) كما تراجعت بقية القروض الشخصية بنحو 20.5% إلى 4.26 مليار درهم (1.16 مليار دولار)؛ وذلك مع تراجع قروض بطاقات الائتمان بنحو 16.4% إلى 1.59 مليار درهم (432 مليون دولار).

ووصل معدل السيولة لدى البنك في الإمارات مع نهاية العام الماضي إلى 280%.

وتوقع البنك ضمن تقرير بياناته السنوية أن يسجل اقتصاد الإمارات هذا العام نمواً يصل معدله إلى 3%، ورجح ضمن سيناريو أساسي أن يواصل اقتصاد الدولة التعافي والنمو بمعدل 3.6%، و3.9% في العامين المقبلين على التوالي.