شكرا لقرائتكم خبر عن 20.053 مليار درهم إجمالي صفقات «آيدكس» و«نافدكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اليوم الرابع من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 24 صفقة بقيمة 2.140 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان منذ انطلاقتهما إلى نحو 20.053 مليار درهم.

قال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 720 مليون درهم، والتي تمثل نسبة 34% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 1.420 مليار درهم بنسبة 66%.. مشيراً إلى أن العقود توزعت على 6 شركات خارجية، و18 شركة محلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، والمقدم طيار سارة الحجري المتحدثين الرسميين للمعرضين.

وقال العميد ركن بحري فهد الذهلي، إن أبرز الصفقات الخارجية عقدت مع شركة (Nexter Systems) لتوفير قطع الغيار للدبابة لوكليرك لمصلحة قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 92.9 مليون درهم، وشركة (NORCONSULT TELEMATICS) لتقديم خدمات استشارية لمصلحة مديرية القيادة والسيطرة بقيمة 35.5 مليون درهم، وشركة (Adil Textiles Private Limited ) لشراء شباك التمويه لمصلحة القوات المسلحة بقيمة 92.6 مليون درهم، و(NORTHSTAR AVIATION) لشراء طائرة من نوع BELL407 MRH وتطوير طائرات من النوع نفسه لمصلحة قيادة الطيران المشترك بقيمة 224 مليون درهم، والتعاقد مع شركة (DIGITAL GLOBE) لتجديد عقد استئجار أقمار التصوير الفضائي وصيانة نظام الاستقبال والتدريب لمصلحة مركز الاستطلاع الفضائي بقيمة 184.3 مليون درهم.

وقالت المقدم طيار سارة الحجري، إن العقود الخارجية تضمنت التعاقد مع شركة (MP3 International Trading) لشراء مكملات الذخائر عيار 155 ملم لمصلحة القوات البرية بقيمة 41 مليون درهم، وبارج للذخائر لشراء قنابل MK-82 وقنابلMK-81 لمصلحة القوات الجوية بقيمة 94.8 مليون درهم، وشركة (Abu Dhabi Autonomous System Investments) لشراء نظام طائرات من دون طيار ومنصات الإطلاق ووحدات التحكم الأرضية لمصلحة قيادة حرس الرئاسة بقيمة 55.128 مليون درهم.

وتضمنت الصفقات المحلية في اليوم الرابع أيضاً توقيع اتفاقية مع شركة (International Golden Group) لشراء أسلحة وذخائر لمصلحة القوات المسلحة بقيمة 485 مليون درهم، والتعاقد مع آمروك لشراء أجهزة ADTE لتطوير طائرات الميراج لمصلحة القوات الجوية بقيمة 117.8 مليون درهم، والتعاقد مع شركة (Lima Aviation) لتزويد طائرات بلاك هوك بنظام مكافحة الحرائق لمصلحة قيادة الطيران المشترك بقيمة 52.7 مليون درهم.

وتعاقدت القوات المسلحة مع الفتان لتوفير الأهداف البحرية لمصلحة القوات المسلحة بقيمة 22 مليون درهم، وصفقة مع رويال جت لإدارة وتشغيل مركز حركة العمليات الدولية IMOC لمصلحة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 110 ملايين درهم.

وتعاقدت القوات المسلحة مع (Trust International) لشراء أسلحة ال م/ د لمصلحة القوات البرية بقيمة 137 مليون درهم.

(وام)