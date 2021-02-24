شكرا لقرائتكم خبر عن «إيدج» تطلق برنامجاً للتحول الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

وقَّعت «إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة والمتخصصة في قطاع الدفاع ومجالات أخرى، أمس، عقداً مع شركة «إس إيه بي» الرائدة في برمجيات تطبيقات الشركات، وذلك بهدف تسريع وتيرة جهود التحول الرقمي المستمرة ودعم نمو المجموعة. وستتمكن «إيدج» عبر استخدام حلول «إس إيه بي» من تعزيز سلاسة عملياتها واكتساب نظرة شاملة على شركاتها والاستفادة من إمكانية اتخاذ القرار في الوقت الحقيقي حول عملياتها الإدارية الخلفية ومتطلبات المصانع في أي زمان ومكان.

وقع عقد اتفاقية الشراكة كل من رضا نيدهك، نائب رئيس البرامج الاستراتيجية في «إيدج»، وزكريا حلتوت، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي الإمارات»، وجرت مراسم التوقيع في جناح «إيدج» في «آيدكس»2021، وحضر توقيع الاتفاقية كل من توماس زيمرر، نائب رئيس التحول الرقمي في «إيدج»، وتوماس فيستر، نائب الرئيس الأول ورئيس الخدمات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة «إس إيه بي».