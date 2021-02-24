عبدالله بن زايد: الكويت تعزز مسيرة العمل الخليجي

استقبل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

وتقدم سموّه في مستهل اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بالتهنئة إلى الكويت الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني، وذكرى التحرير للبلاد. معرباً عن تمنياته لها بدوام التقدم والازدهار والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز مسارات التعاون الإماراتية الكويتية في المجالات كافة.

وأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، أن العلاقات الإماراتية الكويتية عميقة وتاريخية ومزدهرة، وتشهد تطوراً مستمراً على جميع الصّعد، في ظل دعم قيادتي البلدين الشقيقين ورعايتهما.

وأشاد بمسيرة الإنجازات التنموية للكويت الشقيقة التي شكلت نموذجاً بارزاً للتطور والريادة على الصّعد كافة. كما أشاد بدور الكويت الرائد والمهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأقام سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، مأدبة عشاء تكريماً للشيخ الدكتور أحمد الصباح، والوفد المرافق.

كما استقبل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني.

وبحثا العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد أن دولة الإمارات حريصة على أمن اليمن واستقراره، وتدعم تطلعات الشعب اليمني الشقيق في التنمية والازدهار، وترسيخ دعائم السلام والاستقرار في بلاده.

وعبّر عن تمنياته لحكومة الكفاءات اليمنية بالتوفيق والسداد، في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها، نحو توحيد الجهود الوطنية لبلوغ الحل السياسي في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية. وقال إن دولة الإمارات تثمّن عالياً الدور المحوري والمهم للمملكة العربية السعودية الشقيقة، في تنفيذ اتفاق الرياض ومساندتها الدائمة للشعب اليمني الشقيق.

وجدّد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، تأكيده أن دولة الإمارات تتطلع إلى يمن آمن مستقر ومزدهر، ينعم شعبه بالاستقرار والحياة الكريمة.

حضرت اللقاءين ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي. (وام)