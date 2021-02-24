قادة العالم يحذرون من تهديد التغير المناخي للسلم العالمي

اجتمع قادة العالم لمناقشة تداعيات التغير المناخي على السلم العالمي، وفي حين تتفق أغلبية الدول على ضرورة معالجة المسألتين بوصفهما قضيتين متصلتين، فإنها تواجه معارضة من روسيا.

ووجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعالم الطبيعة المخضرم ديفيد أتنبورو، نداءات مباشرة، الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن أزمة المناخ.وقال جونسون الذي ترأس الجلسة الافتراضية للمجلس: «من الواضح تماماً أن تغير المناخ يشكل تهديداً لأمننا الجماعي وأمن دولنا». وأضاف: «أعلم أن هناك أشخاصاً في جميع أنحاء العالم سيقولون إن هذه ليست سوى ملاحظات خضراء من حفنة من محبي التوفو الذين يعانقون الأشجار ولا تتناسب مع الدبلوماسية الدولية والسياسة الدولية، لكن لا يسعني سوى أن أختلف معهم أكثر في العمق».

وشدد جونسون على أن مساعدة البلدان الضعيفة على التكيف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات العالمية إلى صافي الصفر، يساعد في حماية التنوع البيولوجي.

من جانبه، شبه السير أتنبورو، التهديد الذي تتعرض له الحضارة البشرية بالتهديد الذي مثلته الحرب العالمية الثانية التي عايشها في شبابه.

واضطر جونسون بعدها بقليل لمغادرة الجلسة التي شارك فيها قادة الهند والمكسيك، ومن كينيا والنيجر وكذلك من تونس والنرويج وإيرلندا.

أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس فحذر من تأثيرات التغير المناخي، بقوله: «في أفغانستان، حيث يعمل 40% من القوة العاملة في الزراعة، يؤدي انخفاض المحاصيل إلى الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وهذا يجعل الناس عرضة للتجنيد من العصابات الإجرامية».لكن روسيا شككت، على العكس من ذلك، في فكرة أن القضايا البيئية تمثل «جذور» النزاعات. وقال فاسيلي نيبينزيا، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة: «نشارك فكرة أن علينا استحضار استجابة سريعة للتغير المناخي، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار الآليات التي يتم التعامل معها من مختصين»

وقالت الصين على لسان مبعوثها الخاص للمناخ شيه تشن هوا، إن «التنمية المستدامة هي المفتاح لحل المشكلات والقضاء على أسباب النزاعات». وأضاف أن «التعاون الدولي بشأن المناخ يجب أن يعالج في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ».

ومثل فرنسا رئيسها إيمانويل ماكرون الذي قال إن «الارتباط بين المناخ والأمن، لا يمكن إنكاره، على الرغم مما يتسم به من تعقيد». وأشار إلى أنه «من بين الدول الأكثر تضرراً من النزاعات في العالم، 12 دولة من الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ». ودعا مثل ألمانيا، إلى تعيين «مبعوث أو مبعوثة خاصة للأمن المناخي».

وفي العام الماضي، صاغت برلين مشروع قرار ينص على إنشاء منصب مبعوث للأمم المتحدة، ولكنه لم يطرح للتصويت بسبب التهديد باستخدام حق النقض. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: «حان الوقت لإعادة طرح نص قوي على الطاولة واعتماده».

وقال جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون تغير المناخ، إن «أزمة المناخ هي بلا منازع من المواضيع التي تهم مجلس الأمن، لا يمكن لأي بلد أن يحل هذه الأزمة بمفرده، من أجل هذا النوع من المشكلات تحديداً أنشئت الأمم المتحدة».

(وكالات)