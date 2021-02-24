شكرا لقرائتكم خبر عن عملة "بيتكوين" الرقمية تعاود اﻻرتفاع لتتجاوز 50 ألف دوﻻر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة، مرة أخرى فوق مستوى 50 ألف دولار، اليوم الأربعاء، بعد عمليات بيع قاسية تعرضت لها العملة المشفرة فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

يأتى ذلك بعد إعلان شركة "سكوير" اﻷمريكية، المتخصصة فى اﻻستثمارات التكنولوجية، أمس الثلاثاء، شراء ما قيمته 170 مليون دولار من العملة المشفرة.

ووفقًا لموقع "كوين ميتريكس" المعنى بأسعار العملات الرقمية، ارتفعت العملة الرقمية الأكثر قيمة فى العالم بأكثر من 6٪ لتصل إلى 50 ألفا و61 دوﻻرًا أمريكيًا، وكانت العملة المشفرة ارتفعت فى وقت سابق لتبلغ 51 ألفًا و369 دولارًا، لكن تلك المكاسب تقلصت لاحقًا.

كما حصلت العملات المشفرة الأخرى على دعم فى قيمتها السوقية، حيث ارتفعت قيمة عملة "إيثر" بنسبة 11%، وعملة "إكس آر بي" بنسبة 4%.

وكانت شركة "سكوير"، التى يديرها جاك دورسى الرئيس التنفيذى لشركة "تويتر" اﻷمريكية، أعلنت أمس أنها اشترت 3318 عملة "بيتكوين" بمتوسط سعر يبلغ حوالى 51 ألفا و235 دولارًا، مشيرة إلى أن العملة الرقمية تمثل الآن حوالى 5% من إجمالى أصولها.