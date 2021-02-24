شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": إطلاق خدمات الضرائب العقارية بمنصة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خدمات الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية، بالتوازي مع توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بهذا الشأن وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن المواطن يستطيع من اليوم الحصول على هذه الخدمات من خلال منصة مصر الرقمية، أو مكاتب البريد أو الكول سنتر رقم الخط الساخن 15999 أو مكاتب خدمة المواطنين.

وأشار إلى أن المواطنين يمكنهم تقديم إقرارات الضرائب العقارية عبر المنصة قبل 31 مارس بدلا من التزاحم في المصالح الحكومية ما يعد نقلة نوعية في طريق تقديم الخدمة للمواطنين.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك لإتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية.