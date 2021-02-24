شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار مع متابعة تحركات أسواق الأسهم والسندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو إيجابي بالتزامن مع استمرار متابعة المستثمرين لتحركات أسواق الأسهم والسندات.



وذكر رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمس في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وكان "باول" قد صرح بأن الاقتصاد الأمريكي تعرض للتباطؤ والضعف في وتيرة التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه أعرب عن تفاؤله إزاء العودة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا بالتزامن مع توزيع المزيد من اللقاحات.



من ناحية أخرى، يواصل المستثمرون متابعة حركة عائد سندات الخزانة الأمريكية والتي ارتفعت اليوم وضغط على أداء أسواق الأسهم.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 89.9 نقطة.