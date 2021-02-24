شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24-2-2021، وجاءت أبرزها ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما تراجعت باقي المؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.953 مليار جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهما، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بي انفستمنتس القابضة، الملتقى العربي للاستثمارات، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أصول للوساطة في الأوراق المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، جولدن تكس للأصواف، مجموعة عامر القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للصناعات الهندسية، شركة النصر للأعمال المدنية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العالمية للاستثمار والتنمية، جلاكسو سميثكلاين، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العبور للاستثمار العقاري، المهندس للتأمين، القاهرة للإسكان والتعمير.

إيقاف تداول 24 شركة

البورصة تربح مليار جنيه

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما تراجعت باقي المؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.953 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 570.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.8 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.96%، والعرب على 6.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.63%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 37 مليون جنيه، 36.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.3 مليون جنيه، 393.5 ألف جنيه، 1.8 مليون جنيه، 29.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 11435 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2356 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14039 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4415 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3386 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 1368 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 18 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 12.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.56%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 24.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 8.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 38.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.66%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 1.101 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.75%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 16.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.53%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 37.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.92%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 1.071 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.35%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.021 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.59%.