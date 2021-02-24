شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه رغم صعود غير متوقع في المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، وأبقت على مكاسبها على الرغم من صدور بيانات المخزون الأمريكي التي سجلت ارتفاعا غير متوقع في قراءتها الأسبوعية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 1.3 مليون برميل إلى 463 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بحوالي 4.8 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:47 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 63.01 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 63.3 دولار وأقل سعر عند 60.9 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.3% إلى 66.8 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 67.3 دولار وأقل سعر عند 64.8 دولار.