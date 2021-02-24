شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع عقب بيان البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب قرار متوقع من البنك المركزي وصدور بيان بشأن السياسة النقدية.



وفي خطوة متوقعة من جانب الأسواق، أعلن البنك المركزي النيوزلندي الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير.



وألمح البنك في بيانه إلى أنه غير متعجل في التخلي عن التحفيز النقدي مشيرا إلى أن معدل التضخم سوف يتباطأ في العام المقبل وأن التوقعات حيال الاقتصاد لا تزال يشوبها عدم اليقين في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.



وأشار إلى أنه من الضروري الاستمرار في العمل بسياسية التيسير الكمي من أجل تلبية وبلوغ أهداف التضخم لذا من الهام التمسك بسياسة الصبر وامتلاك المزيد من الوقت.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7398، وسجل أعلى سعر اليوم الأربعاء عند 0.7400 في حين سجل أقل سعر عند 0.7318.