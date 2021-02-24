شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل ينخفض بأكثر من 2% بالتزامن مع تراجع سهم "تسلا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والضغوط على سهم "تسلا" التي تراهن على النيكل كمعدن رئيسية واعد في صناعة البطاريات الكهربائية.



ولطالما تحدث المدير التنفيذي لشركة "تسلا" عن إمكانات النيكل وإمكانية الاعتماد عليه في تطوير صناعة البطاريات وزيادة الإنتاج.



لكن "تسلا" اتجهت في الآونة الأخيرة لخفض أسعار بعض المركبات كما أوقفت تلقي طلبات شراء على سياراتها من "موديل واي".



كما أن "تسلا" اتجهت نحو الاستثمار في العملة الرقمية "البيتكوين" والتي تراجعت مؤخراً مما أثار انتقادات تجاه "ماسك" بشأن هذا الاستثمار.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 19255.2 دولار للطن.