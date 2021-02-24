شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير متوقع لمخزونات النفط في أمريكا خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 1.3 مليون برميل إلى 463 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بحوالي 4.8 مليون برميل.



واستقر مخزون البنزين عند 257.1 مليون برميل، بينما هبط مخزون المقطرات بنحو 5 ملايين برميل إلى 152.7 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي مليون برميل خلال نفس الفترة.