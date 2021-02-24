شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة مع استمرار التركيز على سوق السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وذلك بعد استيعاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وكان "باول" قد صرح بأن الاقتصاد الأمريكي تعرض للتباطؤ والضعف في وتيرة التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه أعرب عن تفاؤله إزاء العودة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا بالتزامن مع توزيع المزيد من اللقاحات.



ومن المنتظر اليوم أيضا إدلاء "باول" بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:6 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 71 نقطة) إلى 31466 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 13290 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 3864 نقطة.