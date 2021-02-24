شكرا لقرائتكم خبر «الأراضي البيضاء» يفرض غرامة ورسوما بأثر رجعي على أرضين بمكة غير مسجلتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل برنامج (الأراضي البيضاء) أرضين في مكة المكرمة بمساحة إجمالية بلغت 11.5 مليون م2 بعد رصد عدم تسجيلها في النظام ضمن المرحلة الأولى التي تعنى بالأراضي غير المطورة (الخام) بمساحة 10 آلاف م2 وأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه في المدن التي تم تطبيق النظام فيها.

وأوضح البرنامج في بيان له أنه يترتب على الأراضي التي يتم رصدها وتسجيلها من قِبل البرنامج وليس من قِبل مالكها فرض مخالفة عدم تسجيل للأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج للحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي والإسهام في إيجاد سوق عقارية متوازنة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال المدة الماضية في المدن المستهدفة، مؤكدا أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها، كما أن جزءا من العوائد التي تم فرضها خلال المدة الماضية تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة.

وأكد البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائيا أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) .

تسجيل أرضين في برنامج الأراضي البيضاء

الموقع: مكة المكرمة

المساحة: 11.5 مليون م 2

يترتب على التسجيل: