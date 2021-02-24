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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة نجران، عقد اجتماعه الأول برئاسة أمين المنطقة رئيس المجلس المهندس عيد العتيبي، بحضور أعضاء المجلس ووكلاء الأمانة والإدارات المعنية، وذلك بمقر الأمانة.

وأوضح العتيبي أن الاجتماع ناقش بنود الموافقة على خطة العمل المقدمة من الوزارة واختيار أمين للمجلس التأسيسي والموافقة كذلك على جدولة أعمال المجلس، كما تطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات، بدءا بالمشروعات التنموية والاستثمارية، ورفع جودة الخدمات البلدية المقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص، والإسهام في تعزيز التنمية العمرانية، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين جودة الخدمات البلدية وفقا لاستراتيجيات تطوير المنطقة.

يذكر أن الشركة تستهدف عددا من المهام من تطوير ‏أراضي الأمانة والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني في المنطقة ‏ومشاركة القطاع الخاص للقيام بمشروعات عمرانية واقتصادية وتعليمية ‏وترفيهية ومشروعات النقل العام مع تحقيق نمو مستمر لعوائد ربحية ‏لنشاطات الشركة.