شكرا لقرائتكم خبر إنترنت الأشياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنترنت الأشياء تعزيز الاقتصاد وخدمة المجتمعات، عنوان ورشة العمل الافتراضية التي تنطلق اليوم وتنظمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

وسيشارك في الورشة مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات تشيساب لي، إلى جانب العديد من الأكاديميين والمتخصصين والخبراء الدوليين في تقنيات إنترنت الأشياء لمناقشة مجموعة من الموضوعات، أبرزها: إنترنت الأشياء في المملكة ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، وآليات الاستفادة من إنترنت الأشياء لتمكين المجتمعات الرقمية الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على تأثير إنترنت الأشياء على التحول الرقمي.

ودعت الهيئة المهتمين لحضور الورشة الافتراضية التي تستضيفها بوصفها الجهة التنظيمية لخدمات إنترنت الأشياء، مبينة أن الحضور سيكون عبر الرابط التالي: https://www.citc.gov.sa/event.