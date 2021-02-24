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وسيشارك في الورشة مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات تشيساب لي، إلى جانب العديد من الأكاديميين والمتخصصين والخبراء الدوليين في تقنيات إنترنت الأشياء لمناقشة مجموعة من الموضوعات، أبرزها: إنترنت الأشياء في المملكة ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، وآليات الاستفادة من إنترنت الأشياء لتمكين المجتمعات الرقمية الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على تأثير إنترنت الأشياء على التحول الرقمي.ودعت الهيئة المهتمين لحضور الورشة الافتراضية التي تستضيفها بوصفها الجهة التنظيمية لخدمات إنترنت الأشياء، مبينة أن الحضور سيكون عبر الرابط التالي: https://www.citc.gov.sa/event.
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