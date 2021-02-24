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وأوضحت المنظمة في تقرير صادر عنها بعنوان «العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية لعام 2021»، أن 96% من الاستثمارات في المنصات الرقمية تتركز في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، فيما تتركز 70% من الإيرادات في دولتين فقط، هما الولايات المتحدة والصين.وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن هذا النمو غير المتكافئ يديم الفجوة الرقمية ويخاطر بتفاقم عدم المساواة، مبينة أن هذا النمو السريع للاقتصاد الرقمي يقدم فرصا وتحديات للعمال والشركات ويتطلب استجابة سياسية متماسكة.
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