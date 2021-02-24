شكرا لقرائتكم خبر عن %1 التكلفة على الودائع و3.8% العائد من الإقراض خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع معدل التكلفة على الودائع المصرفية إلى 1% خلال العام 2020 مقارنة مع 1.6% في العام 2019 فيما انخفض معدل العائد من الإقراض المصرفي من 5% إلى 3.8% خلال فترة المقارنة ذاتها، بحسب الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويساهم مثل هذا الانخفاض في زيادة تنافسية سوق الإقراض في دولة الإمارات والتي يُصنف جهازها المصرفي بكونه الأكثر جاذبية مقارنة مع مثيلاته في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا للمعايير المالية المعمول بها فإن معدل التكلفة على الودائع يشمل المتوسط المرجح بالأوزان النسبية للتكلفة على الودائع تحت الطلب والادخارية ولأجل ولآجال مختلفة في حين يتضمن معدل العائد من الاقراض المصرفي المتوسط المرجح بالأوزان النسبية للعائد على كافة القروض القائمة.

وكان سوق الائتمان المحلي شهد نشاطا جيدا خلال العام 2020 حيث ارتفع اجمالي القروض التراكمي لدى الجهاز المصرفي إلى 1.78 تريليون درهم تقريبا مقارنة مع 1.758 تريليون درهم في العام 2019.

أما على مستوى الودائع فقد بلغ اجمالي رصيدها التراكمي خلال العام 2020 نحو 1.884 تريليون درهم مقابل 1.87 تريليون درهم في العام 2019. (وام)