60 ألف سائح برازيلي بانتظار السفر إلى الإمارات

دبي: حمدي سعد

تنجز دولة البرازيل جناحها الخاص في «إكسبو2020 دبي» بشكل كامل خلال أغسطس/آب المقبل، بكلفة إنشائية وتشغيلية خلال فترة الحدث بنحو 30 مليون دولار، فيما يتوقع زيارة نحو 60 ألف برازيلي للإمارات، عقب عودة حركة السفر بين البرازيل والإمارات لطبيعتها، بناء على التنسيق بين حكومة البلدين.

وقال سيرجيو سيغوفيا، المفوض العام لجناح البرازيل في «إكسبو 2020 دبي»، رئيس وكالة ترويج التجارة والاستثمار للحكومة البرازيلية «أبيكس – برازيل»، في تصريحات صحفية على هامش «جلفود 2021» إن نسبة الإنجاز في الجناح بلغت حتى الآن نحو 60% والتي تشمل الأعمال الإنشائية وفي أعمال تصميم الهيكل الأساسي للجناح، متوقعاً اكتمال الهيكل بنهاية شهر إبريل/نيسان المقبل.

وأضاف، في شهر مايو/أيار المقبل، سنبدأ أعمال التصميم الداخلي وتركيب المعدات، فيما سيتم الانتهاء من تصميم الجناح بأكمله في شهر أغسطس/آب، على أن تتم عملية اختبار الجناح مطلع شهر سبتمبر/أيلول 2021.

وتوقع سيغوفيا، أن يشهد الجناح البرازيلي في إكسبو 2020 دبي عدداً يفوق زوار جناح البرازيل في إكسبو ميلانو، والذي كان ثاني جناح من حيث الزيارة، حيث شهد زيارة 5 ملايين شخص خلال فترة انعقاد المعرض.

وأكد سيغوفيا، أن هدف مشاركة البرازيل الأساسي في «إكسبو2020 دبي» هو تقوية الروابط وتعميق العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات التي تمثل بوابة أساسية للتوسع بالمنطقة، بما يوفر فرص نمو هائلة للبرازيل، ولإظهار البرازيل كدولة منفتحة وعصرية مليئة بالفرص التجارية والاقتصادية.

ورداً على إمكانية استمرار جناح البرازيل في موقع «إكسبو2020 دبي» بعد الحدث قال سيغوفيا: تواصلت معنا مؤسسة إكسبو 2020 دبي بهذا الشأن، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بهذا الشأن.

وقال سيغوفيا: شهدت علاقات البرازيل مع الإمارات تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، بالإضافة لكوننا من المزودين الرئيسيين للأمن الغذائي للدولة، فهناك الكثير من القطاعات الصناعية الأخرى التي يمكننا من خلالها تعزيز العلاقات الثنائية، بدءاً من التكنولوجيا الزراعية إلى الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والقطاع اللوجستي.

وأضاف: ستشارك خلال «إكسبو 2020 دبي» الشركات البرازيلية المتخصصة في المنتجات الزراعية بصفتها شركاء لوزارة الزراعة البرازيلية، وشركات متخصصة في الطاقة بصفتها شركاء لوزارة الطاقة البرازيلية، وهكذا، ويمكن القول إن نحو 70 شركة برازيلية تقريباً ستعمل خلال إكسبو مع حكومة البرازيل بصفة شركاء.

وأوضح أن الشركات البرازيلية المشاركة في الجناح بصفة شركاء ستستعرض تقنياتها الخاصة كل منها في القطاع التي تعمل به. حيث سيتم استعراض تقنيات زراعية وأخرى في التعدين والطاقة وغيرها. وبالتالي، سيتم استعراض تقنيات برازيلية كثيرة ضمن مختلف القطاعات خلال مشاركتنا في المعرض.

وحول آفاق زيادة التبادل التجاري بين الإمارات والبرازيل قال سيغوفيا: بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام 2020 نحو 2.7 مليار دولار، ونتوقع أن تؤدي المشاركة في إكسبو إلى تحقيق نفس الأرقام لما قبل مرحلة تفشي «كوفيد -19» بزيادة في حجم التبادل التجاري بنسبة 10% أو أكثر، مشيراً إلى أن المنتجات الغذائية الزراعية تستحوذ على نسبة 60% من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الإمارات، فيما بلغت قيمة صادرات البرازيل للإمارات في 2020 نحو ملياري دولار، تركزت على الدواجن والسكر الخام والذهب واللحوم.

وأشار سيغوفيا إلى أن حوالي 30 شركة برازيلية في الإمارات، بعضها لديها حضور قوي من خلال عمليات تشغيلية ومتاجر وبعضها الآخر لديها حضور محدود.